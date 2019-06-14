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أخبار محلية > القبض على تشكيلٍ إجرامي يمتهن سرقة المركبات الحديثة وتحريف هياكلها وبيعها خارج المملكة
14/06/2019   11:54 م

القبض على تشكيلٍ إجرامي يمتهن سرقة المركبات الحديثة وتحريف هياكلها وبيعها خارج المملكة

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أطاحت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض بتشكيل إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري: إن الأشخاص المقبوض عليهم 9 متهمين؛ مواطن، ونازح، وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأضاف أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي وامتهان سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المتهمين أقروا بسرقة (٦٠) مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، وضبطت بحوزتهم (١٧) سبع عشرة مركبة مسروقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

القبض على تشكيلٍ إجرامي يمتهن سرقة المركبات الحديثة وتحريف هياكلها وبيعها خارج المملكة

أخبار محلية
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