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أخبار محلية > الأمير تركي الفيصل: الأزمة الخليجية لم تُؤثر على “هامش المناورة” مع إيران وأظهرت قطر على حقيقتها
14/06/2019   5:42 م

الأمير تركي الفيصل: الأزمة الخليجية لم تُؤثر على “هامش المناورة” مع إيران وأظهرت قطر على حقيقتها

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أكد رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل أن الأزمة الخليجية كشفت التلاعب الذي كانت تقوم به دولة قطر مع حلفائها، نافياً أن يكون للأزمة أي تأثير على “هامش المناورة” الخليجية مع إيران.

وقال في مقابلة مع قناة “فرانس 24” رداً على سؤال حول تأثير الأزمة الخليجية على المناورات مع إيران، بأن الأزمة أظهر الأمور على حقيقتها، ففي السابق كان هناك دولة هي قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، والآن أصبح الأمر واضحاً جداً هناك قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون.

وفيما يخص وجود باب للتفاوض مع إيران، أكد أن المملكة مدت يديها لإيران عدة مرات للتفاوض، وللأسف الأنشطة الإيرانية التي تمارسها بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان دون داعٍ، تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض.وفق “أخبار 24”.

الأمير تركي الفيصل: الأزمة الخليجية لم تُؤثر على “هامش المناورة” مع إيران وأظهرت قطر على حقيقتها

أخبار محلية
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