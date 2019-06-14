بعد إسقاط 5 طائرات “درون” كانت تستهدفه.. فيديو يرصد عمل الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار أبها

أظهرت جولة للكاميرا داخل صالة المغادرة بمطار أبها سير الحركة بصورة طبيعية اليوم (الجمعة)، وذلك بعد إسقاط قوات الدفاع الجوي خمس طائرات “درون” كانت تحاول استهداف المطار.
وذكرت قناة “العربية” أنه فور ورود بلاغ بمحاولة استهداف المطار أعلنت السلطات حالة الطوارئ بالمطار، حيث أصدر برج المراقبة أوامر لثلاث طائرات كانت قادمة للمطار بعدم الهبوط في المدرج لحين انتهاء حالة الطوارئ.
وأوضحت أنه بعد نحو ساعة واحدة فقط، وبعد إسقاط الطائرات الخمس صدرت التوجيهات برفع حالة الطوارئ، حيث عادت الأمور إلى طبيعتها بالمطار وسارت عمليات إقلاع وهبوط الطائرات كالمعتاد بالمطار.وفق “أخبار 24”.
جولة للعربية داخل #مطار_أبها صباح اليوم الجمعة pic.twitter.com/T2mLQf7vyf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ١٤ يونيو ٢٠١٩