أعلنت وزارة الحج والعمرة إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، حيث أُصدر حتى أمس 7.6 مليون تأشيرة عمرة، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 7.4 مليون معتمر.
وأوضحت أن عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة بلغ نحو 505 آلاف معتمر، فيما سُجلت مغادرة قرابة 6.9 مليون معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,550,520 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 707,955 معتمرًا، وسجل الوصول 135,182 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
وجاءت أكثر جنسيات المعتمرين من باكستان بأكثر من 1.6 مليون معتمر، تليها إندونيسيا بقرابة مليون معتمر، ثم الهند بـ 650 ألفاً، ثم مصر بأكثر من 500 ألف، والجزائر خامسا بنحو 366 ألفاً.
وفق “أخبار 24”.