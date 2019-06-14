حلّ المنتخب السعودي في المركز 69 عالميا والسابع آسيوياً، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات ليونيو الجاري، مترقياً ثلاثة مراكز عن تصنيف الشهر الماضي، فيما ظل المنتخب البلجيكي في صدارة منتخبات العالم.
وحافظت المنتخبات الأربعة بلجيكا وفرنسا والبرازيل وإنجلترا على صدارتها للمنتخبات العالمية في التصنيف، فيما قفزت البرتغال -عقب تحقيقها لقب دوري الأمم الأوروبية مؤخرا- للمركز الخامس، في حين تراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز السادس.
وعلى المستوى الآسيوي، واصل المنتخب الإيراني صدارته للمنتخبات الآسيوية، يليه المنتخب الياباني، ثم الكوري، فالمنتخب الأسترالي.
وفق “أخبار 24”.