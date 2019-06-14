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اخبار رياضية > العدالة يعزز صفوفه من ضمك
14/06/2019   2:01 م

العدالة يعزز صفوفه من ضمك

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أعلن مجلس إدارة نادي العدالة، الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي، تعاقده مع أحمد السلطان لاعب نادي ضمك، اليوم الخميس.

ولم يكشف العدالة عن مدة العقد، إذ اكتفى حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إدارة نادي العدالة تتعاقد مع لاعب خط الوسط أحمد السلطان”.

وكانت إدارة العدالة قد أعلنت مؤخرًا التعاقد مع المدرب التونسي اسكندر القصري لقيادة الفريق في دوري المحترفين السعودي.وفق “كووورة”.

يذكر أن العدالة ارتقى لمنافسات دوري المحترفين، بعد أن حل ثالثا في جدول ترتيب الدرجة الأولى خلال الموسم المنصرم، برصيد 63 نقطة.

العدالة يعزز صفوفه من ضمك

اخبار رياضية
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