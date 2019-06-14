فيفا يحيي ذكرى وفاة “أستاذ الدفاع” السعودي

أحيا الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ذكرى وفاة المدافع الدولي السعودي محمد الخليوي، من خلال رصد مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده.
وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “محمد الخليوي (الأستاذ) لاعب الاتحاد والأهلي السابق توفي في مثل اليوم من عام 2013، بعمر 42 سنة، شارك في نسختي كأس العالم 1994، 1998 و4 نسخ كأس القارات من 1992 إلى 1999، وصيف كأس آسيا 1992 وبطلها في 1996، سيبقي إسمه خالداً كواحد من أفضل المدافعين في تاريخ المنتخب السعودي”.
وتدرج الخليوي الملقب بـ”الأستاذ” في الفئات السنية لنادي الاتحاد حتى وصل للفريق الأول عام 1989، وهو العام الذي شهد انطلاقته القوية، حيث قدم مستويات متميزة وشكل ثنائياً استثنائيا مع زميله أحمد جميل.وفق “كووورة”.
وفرض الخليوي نفسه ركيزة أساسية لدفاع نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، لكنه في عام 2002 تعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كوريا واليابان، ليبتعد بعدها عن تمثيل الأخضر، ويقرر في عام 2003 الانتقال لنادي الاهلي، لكن التجربة لم يكتب لها النجاح، ليلعب بعدها مع أحد ثم يعلن اعتزال الكرة.