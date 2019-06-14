وكيل “كاريلو”: مستقبل اللاعب مع الهلال معلق.. وننتظر انتهاء الانتخابات لمعرفة الموقف النهائي

كشف إليو كاساريتو، وكيل أعمال المحترف البيروفي بنادي الهلال، أندريه كاريلو، عن أن مستقبل اللاعب مع الهلال معلق وغير معروف بسبب الانتخابات الجارية في النادي.
وأوضح كاساريتو بحسب “الشرق الأوسط”، أن أحد المرشحين في انتخابات الهلال أظهر اهتماما بضم اللاعب، لكن كاريلو لديه عقد حاليا مع نادي بنفيكا البرتغالي، وسيتم انتظار انتهاء الانتخابات لمعرفة الموقف النهائي لنادي الهلال.
وأضاف أنه تلقى طلبا قبل أيام من ناد فرنسي لضم اللاعب، بالإضافة إلى اهتمام بعض الأندية في الدوري الإنجليزي، حيث لعب كاريلو من قبل مع واتفورد في موسم 2017، كاشفا عن أنه سيتم حسم ملفات التفاوض بعد نهاية بطولة كوبا أميركا 2019.
يذكر أن إدارة الهلال المكلفة أوقفت مفاوضاتها لضم لاعبين جدد لدعم الفريق الأول لكرة القدم إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.