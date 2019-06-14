ما مصير السيدة التي ظهرت في فيديو وهي تقف بصالة مطار أبها لحظة سقوط المقذوف الحوثي؟

قال الإعلامي السعودي بندر عطيف إن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط المقذوف الحوثي على صالة القدوم بمطار أبها، هي والدته، وأنها كانت في انتظار شقيقه للخروج من المطار، إذ أنهما كانا قادمين من جدة.
وأوضح أن والدته وشقيقه لم يتعرضا لأي أذى جراء الحادِث، لافتاً -وفقاً لصحيفة “سبق”- إلى أنه ما إن سقط المقذوف حتى أسرع شقيقه -وهو ضابط بالمعاش- واصطحب والدته إلى خارج الصالة وتأمين سلامتها.
وأبان أن سقوط المقذوف ألحق بعض الأضرار بسيارة شقيقه حيث تهشم زجاجها، مشيراً إلى أنهم لم يخبروا والدتهم بحقيقة ما حدث إلّا في اليوم التالي حفاظاً على صحتها إذ إنها تعاني بعض الأمراض.
وكان مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة بالمطار أظهر وقوف سيدة في صالة المطار في حين أن الحركة كانت تسير بصورة طبيعية بالصالة، قبل أن يسقط المقذوف بالصالة ويحدث انفجاراً هائلاً بالمكان.