نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير عسير يستضيف عريساً تصادف وجوده مع “حـادث أبها” الإرهـابي.. والأخير يروي القصة
14/06/2019   11:21 ص

أمير عسير يستضيف عريساً تصادف وجوده مع “حـادث أبها” الإرهـابي.. والأخير يروي القصة

+ = -
1366

روى عريس تصادف توجهه من مطار أبها هو وعروسه لقضاء شهر العسل بالقاهرة مع سقوط المقذوف الحوثي بالمطار، تفاصيل لقائه بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والعرض الذي قدمه الأخير له.

وقال العريس بندر الربيعي وفقاً لـ”عكاظ”، إنه تزامن وصوله هو وزوجته إلى صالة المغادرة بالمطار مع حالة ارتباك سادت المبنى وسط ترديد كلمات من المتواجدين بسقوط صاروخ، مشيراً إلى أنه خرج من المبنى وفوجئ بأحد الأشخاص يطمئن المسافرين ويؤكد لهم بأن الوضع بسيط.

وأضاف الربيعي أنه اقترب من هذا الشخص وأبلغه بأنه عريس جديد وفي شهر العسل، ليرد عليه قائلاً: “اطمئن الأمور طيبة وأنا طالبك تقول تم، أنا الأمير تركي بن طلال وسأستضيفك الليلة”، مبيناً أنه سكن في أحد الفنادق الفخمة وجرى تخصيص سيارة وسائق وموظف لمتابعة شؤونه حتى غادر في اليوم التالي.

أمير عسير يستضيف عريساً تصادف وجوده مع “حـادث أبها” الإرهـابي.. والأخير يروي القصة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048599.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.