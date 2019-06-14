أمير عسير يستضيف عريساً تصادف وجوده مع “حـادث أبها” الإرهـابي.. والأخير يروي القصة

روى عريس تصادف توجهه من مطار أبها هو وعروسه لقضاء شهر العسل بالقاهرة مع سقوط المقذوف الحوثي بالمطار، تفاصيل لقائه بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والعرض الذي قدمه الأخير له.
وقال العريس بندر الربيعي وفقاً لـ”عكاظ”، إنه تزامن وصوله هو وزوجته إلى صالة المغادرة بالمطار مع حالة ارتباك سادت المبنى وسط ترديد كلمات من المتواجدين بسقوط صاروخ، مشيراً إلى أنه خرج من المبنى وفوجئ بأحد الأشخاص يطمئن المسافرين ويؤكد لهم بأن الوضع بسيط.
وأضاف الربيعي أنه اقترب من هذا الشخص وأبلغه بأنه عريس جديد وفي شهر العسل، ليرد عليه قائلاً: “اطمئن الأمور طيبة وأنا طالبك تقول تم، أنا الأمير تركي بن طلال وسأستضيفك الليلة”، مبيناً أنه سكن في أحد الفنادق الفخمة وجرى تخصيص سيارة وسائق وموظف لمتابعة شؤونه حتى غادر في اليوم التالي.