نشر الجيش الأمريكي، اليوم (الجمعة)، مقطع فيديو يُظهر قارباً قيل إنه يحمل عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال إزالتهم لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات في خليج عمان.
وأظهر الفيديو، قارباً يحمل مجموعة من العناصر العسكرية بالقرب من ناقلة النقط خلال إزالة اللغم ومن ثم مغادرة المكان سريعاً.
بدوره، أوضح المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان، أنه عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس.
وفق “أخبار 24”.