تنبيهات الإنذار المبكر بشأن الغبار بعدة مناطق بينها الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات باستمرار تأثر الرؤية الأفقية في بعض المناطق اليوم (الجمعة)، بالعوالق الترابية والرياح المُثيرة.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والخرج والدوادمي، وكذلك أجزاء من منطقة المدينة المنورة سيتواصل فيها تدنٍ في مدى الرؤية؛ بسبب العوالق الترابية حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.
وبيّن النظام أن المنطقة الشرقية وخاصةً الأحساء والجبيل والخفجي والدمام، بالإضافة إلى أجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية وحائل ونجران وعسير سيستمر فيها الرياح النشطة والأتربة المُثارة حتى الساعة التاسعة مساءً.وفق “أخبار 24”.