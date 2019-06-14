فوائد صحية غير متوقعة للفلافل.. تعرف عليها

تعتبر الفلافل من أكثر الأطعمة انتشاراً في المنطقة العربية؛ لطعمها اللذيذ وسعرها المنخفض، غير أن الفلافل يمكن إدراجها ضمن الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية.
وأورد موقع ” webteb” العديد من الفوائد الصحية للفلافل:
مصدر بروتينات
تعتبر الفلافل من البقوليات، ونتيجة لهذا فهي مصدر غني للبروتين والمعادن، وهي منخفضة الدهون، مما يجعل لها الكثير من الفوائد الصحية، كون البروتين يسهم في بناء أنسجة الجسم، وصناعة الإنزيمات والهرمونات، وبناء العظام والعضلات.
الدهون الصحية
بالرغم من انخفاض مستوى الدهون في الفلافل، فإنها تحتوي على كمية جيدة من الدهون الصحية، وذلك يرجع لإضافة اللبن والخبز والخضروات لها، مما يزيد من فوائدها الصحية.
الحفاظ على مستويات السكر في الدم
لا يرتبط تناول الفلافل بالشعور المفاجئ بالطاقة، التي تختفي بسرعة كبيرة أيضا، مثل تلك المرتبطة بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.
هذا الأمر من شأنه أن يحافظ على مستوى السكر في الدم بالشكل الطبيعي.
غنية بالحديد
من أهم فوائد الفلافل أنها غنية بالحديد المهم للصحة، والذي يحتاجه جسم الإنسان من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تعمل على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.وفق “أخبار 24”.
تعزيز صحة السيدات
تساعد الفلافل على تعزيز صحة السيدات، من خلال خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي، و التقليل من هبات الحرارة التي تتعرض لها الإناث والمترافقة مع انقطاع الطمث، إلى جانب قدرتها على خفض خطر الإصابة بهشاشة العظام.
غني بالألياف الغذائية
إن الفلافل غنية بالألياف الغذائية، ما يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، والحماية من أمراض القلب، وخفض خطر الإصابة بمرض السكري.