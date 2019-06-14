“التحالف”: إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

صرّح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي السعودي والقوات الجوية السعودية تمكنتا صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار “مسيّرة”؛ أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي يعملان بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
وبيّن العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافها وأعمالها العدائية اللامسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.وفق “أخبار 24”.
وأكد حق التحالف المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.