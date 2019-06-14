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أخبار محلية > الجبير: لا نريد حرباً.. ونتفق مع أمريكا في توجيه اتهام لإيران باستهداف ناقلتي النفط لهذه الأسباب
14/06/2019   11:16 ص

الجبير: لا نريد حرباً.. ونتفق مع أمريكا في توجيه اتهام لإيران باستهداف ناقلتي النفط لهذه الأسباب

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقوف إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأضاف الجبير وفقاً لـ”سي إن إن”، أنه ليس لدى المملكة سبب يدعوها للاختلاف مع وزير الخارجية الأمريكي حول هذا الأمر، متابعاً: “نحن نتفق معه، إيران لها تاريخ في ذلك”.

ولفت إلى أن هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن.

وشدد على أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور.

واختتم: “لا أحد يريد الحرب.. لكن الأمر يعود لإيران”، مبيناً أن تصرفات إيران ليست عقلانية ويجب أن تقرر إيران إن كانت ثورة أم دولة، كما أن المملكة ستدافع عن مصالحها.

الجبير: لا نريد حرباً.. ونتفق مع أمريكا في توجيه اتهام لإيران باستهداف ناقلتي النفط لهذه الأسباب

أخبار محلية
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