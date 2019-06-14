“التجارة” تشهّر بمواطن ولبنانيين لإدانتهم بجريمة تستر في تجهيز الحفلات بالرياض

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافدين من الجنسية اللبنانية يعملون في نشاط تجهيز الحفلات والمناسبات بالرياض، عقب صدور حكم قضائي بإدانتهم في جريمة تستر تجاري.
وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب السجل التجاري.
وتضمن الحكم الصادر منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.وفق “أخبار 24”.