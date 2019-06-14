المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ تدابير عاجلة لردع المتورطين في الهـجوم الإرهـابي على مطار أبها

أكدت المملكة أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجـوم الإرهـابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في منطقة عسير.
جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مساء أمس (الخميس)، إلى مجلس الأمن، عقب الهـجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها.
وقال المعلمي: “بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو 2019، ضـرب صـاروخ معاد أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية حيث يعبر منها يوميا آلاف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجـروح جراء هذا الصـاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهـابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجـوم الإرهـابي، مدعية أنها استخدمت صـاروخ من نوع كروز في الهـجوم”.
وأضاف المعلمي: “تعمل السلطات في المملكة على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهـجوم الإرهـابي، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهـابية لأسـلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهـاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451 ، 2452 “.وفق “أخبار 24”.
وأردف قائلاً: “ستتخذ المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن ، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجـمات الإرهـابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجـوم الإرهـابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية”.
ودعا المعلمي مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.