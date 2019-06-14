تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم من مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله مجلس صلح في قصور المقبل بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي
والدكتور خالد بن سعد المقبل
والدكتور / سعود العاصم ، والشيخ مشوح بن عبدالله المشوح ، والشيخ عبدالكريم بن ابراهيم الحسين ، والدكتور فهد بن حمود العصيمي ، والشيخ / مقبل الشمري ، والشيخ محمد بن عبدالكريم الحسين ، والشيخ خالد بن عبدالكريم الحسين ، والشيخ فيصل الحربي ، والشيخ سليمان الحمد ، وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نشكر الله عزوجل ثم الحكومة الطيبة بزعامة والدنا ومولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله اللذان يدعمان مثل هذه المجالس الإصلاحية الخيرية الانسانية التطوعية كما نشكر اصحاب السمو الملكي الامراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونائب امير الرياض على جهودهم في هذا المجال ، كما أثنيا على جهود الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، كما سالا الله ان يديم علينا في هذه البلاد المباركة ديننا ودنيانا وقيادتنا الرشيدة .