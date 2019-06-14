بالسيارة والعديد من الجوائز ووسط صرخات الفرح تُختتم فعاليات #صيف_الخرج40

اختتمت فعاليات مهرجان صيف الخرج ٤٠ والتني نظمتها بلدية محافظة الخرج مساء اليوم الخميس على مسرح برج الخرج بحضور حشود كبيرة بمختلف الاعمار في ليلة مختلفة بفعالياتها وجوائزها ، بدأت باستديو المهرجان والذي قدمه مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الخرج تركي الهديب و مسؤول الاعلام و النشر علي هادي وذلك بالترحيب بالحضور والزوار وذكر احصائيات وجهود البلدية خلال الفترة السابقة .
ثم تلاها مجموعة تلاوين و قائدها محمد الشحيني و فرقة قناة أطفال و مواهب ، حيث تفاعل الحضور طيلة الفعاليات والاستديو للمهرجان ، و التي اختلفت معها الفعاليات المتنوعة من العاب الاطفال و العروض الإنشادية ، و اجريت السحوبات الاخيرة أعلن عنها مقدم المسرح المتألق الاستاذ سعود الضحوك وتم توزيع ١٢ جائزة للزوار سلمها على المسرح كافة اعضاء اللجنة المنظمة وكذلك اختيار الفائز بالمسابقة لافضل عبارة عن صيف الخرج والتي قلمت فيها البلدية هدية للفائز .
وبعد ذلك الإفصاح عن الفائز بالجائزة الكبرى و هي السيارة المقدمة من بلدية محافظة الخرج سلمها المهندس مصلح الدوسري مدير مهرجان هذا الصيف للاستاذ رمثان بن حمود العنزي ، لتكون النهاية والختام بالالعاب النارية .
الجدير ذكره أن اللجنة المنظمة عبر استديو المهرجان قدمت شكرها في نهاية الفعاليات للزوار الذين كانوا هم من أبرز أسباب نجاح الفعاليات إضافة إلى الجهات الامنية من أمن الدولة وشرطة محافظة الخرج والدوريات الامنية ومرور الخرج والدفاع المدني والهلال الاحمر إضافة إلى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشركة الكهرباء .