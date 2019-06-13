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اخبار رياضية > الإصابة تُبعد حمدالله من قائمة منتخب المغرب
13/06/2019   11:36 م

الإصابة تُبعد حمدالله من قائمة منتخب المغرب

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بعد تعرّضه للإصابة في اللقاء الودي بين المغرب وجامبيا أمس الأربعاء، قرّر المدير الفني للمنتخب المغربي المدرّب الفرنسي “هيرفي رونار” استبدال مهاجم النصر “عبدالرزاق حمدالله” بمواطنه “عبد الكريم باعدي”.

جاء ذلك ضمن استعدادات المنتخب المغربي للمعسكر التدريبي المؤهل لبطولة كأس أفريقيا 2019 بمصر، والتي ستستمر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث ضمّت لائحة اللاعبين المغاربة 23 لاعباً.

وتعرّض حمدالله، وفقاً لتقرير الاتحاد المغربي لكرة القدم، للإصابة على مستوى الظهر والورك، حيث سيخضع لفحوصات دقيقة الجمعة المقبلة، الأمر الذي لن يمكّنه من إتمام المعسكر والمشاركة في البطولة.وفق “أخبار 24”.

الإصابة تُبعد حمدالله من قائمة منتخب المغرب

اخبار رياضية
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