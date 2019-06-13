بعد انتهاء فترة الترشح التي حددتها الهيئة العامة للرياضة، أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، القائمة الأولية لمرشحي رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، حيث جاء “أنمار الحائلي” مرشحاً للرئاسة و”أحمد كعكي” مرشحاً لنيابته.
فيما تضمّنت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، كلاً من: “فيصل التركي، إبراهيم بخيت، عبدالوهاب عابد، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، أحمد القطب وحسن باروم”.
ولفتت إدارة الاتحاد، إلى أنه سيتم استقبال الطعون على المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارية في 14 يونيو ولمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.
وفق “أخبار 24”.