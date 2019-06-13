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اخبار رياضية > بعد الاتحاد.. بيليتش مدربا لـ«ويست بروم» الانجليزي
13/06/2019   11:32 م

بعد الاتحاد.. بيليتش مدربا لـ«ويست بروم» الانجليزي

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أعلن فريق وست بروميتش الانجليزي يوم الخميس تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش ليقود الجهاز الفني لمدة موسمين، وسيبدأ أعماله على الفور في مهمة تصدي لتحدي بطولة سكاي بيت (الدرجة الأولى) للعام 2019/20.

وخاض الكرواتي صاحب الـ50 عاماً تجربة ليست بالكاملة مع فريق الاتحاد السعودي الموسم الماضي، بدأت منتصف الدور الأول، وانتهت منتصف الدور الثاني، دون تحقيق النتائج المأمولة، قبل أن يلغى عقده بعد ذلك.

وكان بيليتش قد عاش أزهى فتراته التدريبية برفقة فريق ويست هام الانجليزي قبل ثلاث مواسم، حينما قدم فريقاً منافساً في البريمييرليج، ويعود بعد إذ بيليتش إلى انجلترا ولكن بطموحات مختلفة، ولقيادة مشروع متجدد.وفق “الرياضية”.

بعد الاتحاد.. بيليتش مدربا لـ«ويست بروم» الانجليزي

اخبار رياضية
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