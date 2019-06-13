الفالح: نتابع بقلقٍ الهجوم الإرهابي على الناقلتين.. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إن المملكة ستتخذ ما تراه من إجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، وإنها تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان.
وأكد أن المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، لافتاً إلى أن إحدى الناقلتين كانت محملة بميثانول من مدينة الجبيل، مؤكداً جاهزية الوزارة وشركة أرامكو للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
ودعا الفالح المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الملاحة البحرية الدولية واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لهذه الأعمال على أسواق الطاقة.وفق “أخبار 24”.