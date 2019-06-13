تمكنت وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية من مداهمة مستودع في مكة المكرمة تستغله عمالة مخالفة بتخزين كميات من المواد الغذائية والطبية تمهيداً لنقلها وتوزيعها في المنطقة المركزية للحرم.
ونجحت فرق وزارة التجارة التفتيشية، في ضبط وإتلاف 60 ألف منتج وعبوة مخالفة، من المواد الغذائية والزيوت والعطور، التي تحمل ادعاءات دينية كتبت عليها، لاستغلالها في خداع المعتمرين والزوار.
وسلمت الفرق التفتيشية التابعة لـ “التجارة” العمالة المخالفة، للجهات الأمنية، واستُدعي مالك الموقع أيضاً لإكمال الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين.
وفق “أخبار 24”.