وثق شابٌ متهورٌ لحظة اصطدامه بناقة على طريق سريع، بعد أن فقد السيطرة على سيارته التي كان يقودها على سرعة عالية ويستخدم الجوال بيده في التصوير.
وأوضح مقطع فيديو الشاب وهو يقود بسرعة عالية، حيث سجل عداد السرعة قيادته بأكثر من 190 كيلو/ساعة، واستمر على ذلك حتى اقترب من شاحنة بدا أنها توقفت أو أبطأت، حتى فوجئ بناقة تعبر الطريق أمامه فجأة.
ولم يُظْهر المقطع ما حدث لاحقاً غير أن الناقة كانت شديدة القرب من الشاب، وبدا أنه لم ينجح في تفاديها، وظهر محاولاً الانحراف يميناً بعيداً عنها، وهي التي كانت تعبر الطريق بهدوء.
وفق “أخبار 24”.