نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “مؤسسة النقد” تُتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج وفق 6 ضوابط
13/06/2019   11:27 م

“مؤسسة النقد” تُتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج وفق 6 ضوابط

+ = -
794

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك والمصارف العاملة في المملكة بإتاحة تمديد ساعات عمل فروعها الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ وذلك اعتباراً من 18/11/1440هـ حتى 14/12/1440هـ.

وحددت “ساما” ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف، هي أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي.وفق “أخبار 24”.

كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد على ألا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.

“مؤسسة النقد” تُتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج وفق 6 ضوابط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048470.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.