وجَّهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عدداً من التعليمات لمالكي السيارات وسائقي المركبات، وذلك لتخفيف حدة الزحام وتجنّب وقوع الحوادث المرورية على الطرق.
وفي تغريدةٍ لها بـ “تويتر”، ذكرت “المرور” 10 تعليمات على سائقي المركبات اتباعها لعبور الطريق بأمان في حال الوقوع بازدحام مروري، منها ترك مسافة آمنة بين السائق وبين المركبة التي أمامه وإعطاء الأفضلية للعبور.
كما أكّدت الإدارة على الحفاظ على الالتزام بالمسار وعدم محاولة الانتقال للمسارات الأخرى، إلى جانب منح أفضلية العبور لمركبات الطوارئ والحفاظ على التركيز والابتعاد عن استخدام الجوال وتجنب التجاوز مع أكتاف الطريق.
وفق “أخبار 24”.