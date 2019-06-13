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أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس أسماء (10326) المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.
ودعت الوزارة المرشحين مبدئيا إلى المطابقة مع وزارة الخدمة المدنية من يوم الأحد القادم الموافق 13/10/1440 هـ، وحتى الأربعاء 16/10/1440 هـ.
أسماء المرشحين
أسماء المرشحات
وفق “أخبار 24”.
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