أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس أسماء (10326) المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.

ودعت الوزارة المرشحين مبدئيا إلى المطابقة مع وزارة الخدمة المدنية من يوم الأحد القادم الموافق 13/10/1440 هـ، وحتى الأربعاء 16/10/1440 هـ.

أسماء المرشحين

أسماء المرشحات

صورة

وفق “أخبار 24”.