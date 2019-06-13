وثقت كاميرات المراقبة داخل مطار أبها الدولي لحظة سقوط المقذوف الذي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المطار أمس الأربعاء.
ويظهر مقطع الفيديو المفرغ من الكاميرات سير الحركة بالشكل الطبيعي داخل المطار، قبل أن يسقط المقذوف بالقرب من امرأة متوقفة في المكان ويحدث انفجاراً هائلاً.
وكان التحالف قد أعلن أن المقذوف الحوثي أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، حيث تم نقل 8 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
وبيّن أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) – على حد زعمها.
وفق “أخبار 24”.