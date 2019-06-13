“هيئة الترفيه” تفتح تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في جدة

قالت الهيئة العامة للترفيه إنها فتحت تحقيقاً بشأن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الأربعاء) في إحدى الفعاليات بمدينة جدة.
وأوضحت أن الفعالية المسماة ProjectX مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، واصفة ما حدث بالمخالفات الجسيمة وغير المقبولة.
وأكدت الهيئة أنها ترفض بشكل قاطع هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتعهد المخالف الذي استغل موافقة الهيئة على تمديد الترخيص له لإقامة فعالية أخرى في ارتكاب هذه المخالفات.وفق “أخبار 24”.
وأضافت الهيئة أنها سحبت رخص متعهدي الفعاليات المخالفة وأحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مشددة على رفضها لأي مخالفات قانونية.