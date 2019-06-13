“الشؤون الإسلامية” تُعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بينها وظائف نسائية

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الراغبين من المواطنين للتقديم على عددٍ من الوظائف الشاغرة لديها في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين.
واشترط الإعلان في المتقدم لوظائف مراقبي المساجد والحراسات الأمنية ألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاملاً للشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، مبينة أن التقديم على وظائف مراقبي الوظائف عبر البريد M.jop@moia.gov.sa، ولوظائف الحراسات الأمنية عبر البريد الإلكتروني:S.jop@moia.gov.sa
فيما اشترطت لبقية الوظائف المعلنة، أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير “جيد جداً” ويفضل من لديه شهادات عليا، وأن يكون حافظاً لـ6 أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، مبينة أن التقديم سيكون عبر البريد الإلكتروني D.jop@moiagov.sa.وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت الوزارة، أن يكون المتقدم متفرغاً للوظيفة، وأن يجتاز الاختبار والمقابلة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن آخر موعد للتقديم هو يوم 24/10/1440هـ.