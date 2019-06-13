ما الذي حدث وما ردة الفعل.. تداعيات الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان

أسفر الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط صباح اليوم الخميس في خليج عمان عن أصداء وتداعيات واسعة، فيما لم يكتمل وضوح التفاصيل المحيطة بالأمر.
وفي أعقاب الحـادثة قالت هيئة النفط إن الإمدادات النفطية العالمية قد تتعرض للتهديد جراء التعديات والهجمات المتعمدة على السفن في الممرات الدولية في المنطقة، مشيرة إلى أن ممر هرمز الذي يعد أهم ممرات النفط العالمية أصبح غير آمن في ظل هذه الحوادث المتكررة.
بدوره دعا الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني في أعقاب حـادثة الناقلتين اليوم إلى تفادي الاستفزازات في المنطقة، فيما دعت متحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي لأقصى درجات ضبط النفس، مشددة على أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الأسباب الجديدة المسببة للتوتر، في الوقت الذي طالبت فيه فرنسا بنزع فتيل التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة.
وتأتي هذه التحذيرات والتداعيات الفورية كون أن الحادثة وقعت في ظل توترات تشهدها المنطقة وفي أعقاب حـادثة مماثلة الشهر الماضي، عندما تعرضت 4 سفن كانت داخل المياه الإقليمية الإماراتية للتخريب، وحُمّلت المسؤولية فيها إلى إيران، وخلصت التحقيقات إلى أن ألغاما بحرية لاصقة استخدمت في العملية.
وكان مسؤولون في شركة “سي. بي. سي” الحكومية التايوانية قالوا إن الناقلة “فرنت ألتير” تعرضت لهجوم صباح اليوم الخميس، أثناء عبورها خليج عمان، وأنها كانت محملة بـ75 طنًا من النفتا، فيما ذكرت شركة بيرنهارت شويته شيب أن الناقلة كوكوكا كاردجس تعرضت لأضرار جراء تعرضها لما يشبه الهجوم الخارجي مرتين خلال ثلاث ساعات قبل أن يُجلى الطاقم كاملا.
ونقلت رويترز عن وسطاء شحن تأكيدهم أن الشركتين المالكتين لناقلات النفط التي تعرضت للأضرار علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج بعد الهجمات.وفق “أخبار 24”.
وأكدت المصادر أن أفراد طاقمي الناقلتين جرى انتشالهما بأمان، في حين أعلنت هيئة البحرية البريطانية أنها تحقق في الحـادثة، وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين أنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءات استغاثة أثناء الهجوم.
وفي حين حذرت العديد من الجهات من تداعيات تكرار الحـوادث التي تتعرض لها ناقلات النفط في المنطقة، أعلنت وكالة “بلومبرج” عن ارتفاع أسعار خام “برنت” للعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس في أعقاب حـادثة الهجوم على الناقلتين بنسبة 4.24% إلى 62.51 دولار.
وكانت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة حذرتا، في أعقاب حـادثة تخريب 4 سفن قبالة السواحل الإماراتية، من التهديدات التي تشكلها الهجمات التي تستهدف الأصول النفطية على إمدادات النفط العالمية وأمن المنطقة.