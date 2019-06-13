“ديوان المظالم” يعلن توفر عدد من الوظائف للرجال في المرتبتين السادسة والرابعة

أعلن ديوان المظالم توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على المرتبتين السادسة، والرابعة، ويرغب في شغلهما بالتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأوضحت إدارة الموارد البشرية بالديوان أن الوظائف متاحة بمقاره ومحاكمه في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وسكاكا، بالإضافة لمكة المكرمة، وأبها، والأحساء، ونجران، وحائل.
وقالت إن التقديم سيكون عبر بوابة الديوان الإلكترونية على الرابط، اعتباراً من الثامنة صباح الثلاثاء المقبل الموافق 15 شوال، ويستمر حتى الرابعة من مساء الخميس الموافق 17 شوال.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن على الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط الواجب توفرها في المتقدم على الرابط، لافتة إلى أنه يشترط في المتقدّم على وظائف المرتبة الرابعة اجتياز اختبار (قياس القدرات العامة)، وعلى المتقدم على وظائف المرتبة السادسة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية).