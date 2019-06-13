الخنين : ينفي اتفاق إدارة موسى الموسى مع الكرواتي زلاتكو داليتش

علق وسيط التعاقدات، عبدالرحمن الخنين، عن الأخبار المتادولة بشأن اتفاق أحد المرشحين لرئاسة نادي الهلال، مع الكرواتي زلاتكو داليتش، لقيادة الفريق الأول، حال فوزه بانتخابات رئاسة الهلال.
ونفى الخنين، هذه الأنباء بشكل قاطع مشيراً إلى أنه ما يتم الترويج له بهذا الشأن.
وكتب عبدالرحمن الخنين عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “إشارة الى ما نُشر حول حصول احد مرشحي رئاسة الهلال على موافقة المدرب زلاتكو لتولي مهمة تدريب الهلال، فإنه لا صحة لما ذكر عن هذا الأمر وعدم وجود مفاوضات مع المدرب زلاتكو بهذا الشأن راجياً تحري الدقة”.وفق “أخبار 24”.
وذكرت تقارير صحفية أن إدارة موسى الموسى أخذت موافقة عدد من المدربين على رأسهم الكرواتي زلاتكو مدرب منتخب كرواتيا،في حال فوزها بانتخابات رئاسة الهلال .