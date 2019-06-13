حائلي يعتمد طلبات سييرا قبل الموسم الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عزم أنمار الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد المضي قدماً على خطى إدارة المهندس لؤي ناظر ومواصلة المفاوضات مع عدد من الأسماء المحلية والأجنبية وفق المراكز التي أوصى بها المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه لويس سييرا قبل مغادرته لبلاده لقضاء الإجازة بعد اطلاعه على عدد من الخيارات التي سيتم مفاوضاتها في احتياجات الفريق.
وبحسب المصادر فإن الحائلي شرع في فتح خط التواصل مع المدرب سييرا لمناقشته احتياجات الفريق للموسم الجديد بالتنسيق مع الإدارة المكلفة الحالية والتي تجمعه برئيسها وأعضاء مجلس إدارته علاقة مميزة، حيث ظل الرئيس المنتظر تزكيته الثلاثاء المقبل خلال انعقاد الجمعية العمومية قريباً من البيت الاتحادي ولاعبي الفريق كعضو شرفي داعم لإدارات النادي المتعاقبة الفترة الأخيرة إلى جانب أحمد كعكي الذي ينتظر كذلك أن يتولى منصب النائب بعد تقدمه لعضوية مجلس الإدارة الجديد.
وكان الحائلي تولى سدة المسؤولية في نادي الاتحاد منتصف يونيو (حزيران) الماضي خلفاً لحاتم باعشن الرئيس السابق إلا أنه لم يستمر طويلاً قبل مغادرته كرسي الرئاسة الذي ينتظر أن يعود إليه تزامناً مع انتهاء عقد الجمعية العمومية للنادي الثلاثاء المقبل.
وستناقش الجمعية العمومية لنادي الاتحاد خلال انعقادها القوائم المالية للنادي، وملف المرشح الوحيد لرئاسة النادي أنمار الحائلي قبل تزكيته لفترة قانونية تمتد لـ4 سنوات بعد أن أغلق باب الترشح دون أن يتقدم أي مرشح غيره.
فيما ستعقد الإدارة الجديد لنادي الاتحاد أول اجتماعاتها لتوزيع المناصب والمهام على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الذي ينتظر أن يضم عددا من الذين عملوا في الإدارة السابقة للنادي.
فيما كان المهندس لؤي ناظر رئيس الاتحاد فضل عدم الدخول بمعترك الانتخابات معلناً رحيله عن كرسي الرئاسة المكلف به الفترة الماضية كون المرحلة القادمة كما وصفها تتطلب ما هو فوق طاقته وثقته وبأن هناك الكثير من محبي الكيان لديهم المقدرة للقيام بالمهمة، فيما ترك حرية إكمال المفاوضات التي بدأتها الإدارة المكلفة تزامناً مع نهاية الموسم الرياضي الماضي مع لاعبين محليين وأجانب للإدارة الجديدة التي ينتظر أن يتولها الحائلي.
وانطلقت يوم أمس مرحلة فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين والتي ينتظر أن يتم الإعلان عنها اليوم، فيما سيتاح الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، غداً الجمعة بينما سيتم النظر يومي السبت والأحد المقبلين بها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في اليوم التالي الذي سيسبق انعقاد الجمعية العمومية.
وكان نادي الاتحاد أعلن في وقت سابق عن آلية تصويت الأعضاء في الجمعية العمومية لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي، في الوقت دعت لسداد رسوم العضوية لأربع سنوات مقبلة بإجمالي 4 آلاف ريال، وذلك بحسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة حديثاً من الهيئة العامة للرياضة، والتي تمكن كل شخص يرغب في أن يكون في الجمعية العمومية للنادي سواء من خلال الفئة الذهبية والتي حددت قيمتها بمبلغ 100 ألف ريال سنوياً والفئة العادية المحددة قيمتها 1000 ريال سنوياً.
وينتظر أن يبدأ مجلس إدارة الاتحاد الجديد بقيادة الحائلي مرحلة جديدة، يتطلع إليها الاتحاديون أن يتم تدعيم صفوف الفريق بخيارات فنية محلية وأجنبية تشكل إضافة للفريق الأول وتعيده للتوهج وبلوغ منصات التتويج.
ويبدأ الفريق الأول بنادي الاتحاد الإعداد للموسم الجديد في 3 يوليو (تموز) المقبل التجمع، حيث خصصت الأيام الثلاثة الأولى التي تلي تجمع اللاعبين لعمل الكشوفات الطبية وذلك قبل السفر للمعسكر الإعدادي الخارجي والذي سيقام في بريطانيا خلال الفترة من 6 يوليو المقبل وحتى 27 من ذات الشهر قبل العودة إلى جدة وبدء الإعداد لانطلاقة منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا والذي سيلتقي فيها أذوب أهان أصفهان في الـ5 من شهر أغسطس (آب) المقبل في مواجهة الذهاب بمدينة دبي الإماراتية، بينما ستنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد في 22 أغسطس المقبل.