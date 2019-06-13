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اخبار رياضية > الريال يتعاقد مع الفرنسي ميندي حتى 2025
13/06/2019   1:08 م

الريال يتعاقد مع الفرنسي ميندي حتى 2025

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، ضم الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى 2025، مقابل 48 مليون يورو.

وكان ديشامب مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، قد ألمح في مؤتمر صحفي قبل أيام، عن اللاعب أتم الاتفاق مع الفريق الإسباني.

وأبرم الفريق الإسباني، أولى صفقاته للموسم الرياضي المقبل، بضم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يضم الصربي لوكا يوفيتش قادماً من آينتراخت فرانكفورت الإلماني.وفق “أخبار 24”.

هذا ومن المقرر أن يقدم ريال مدريد لاعبه الجديد، ظهر غد الخميس، في ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

الريال يتعاقد مع الفرنسي ميندي حتى 2025

اخبار رياضية
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