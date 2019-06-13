أنمار يرصد مبالغ لصفقات محلية نوعية

رصد أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي الاتحاد مبلغًا ماليًا لتيسير أمور النادي، وعلمت «المدينة» من مصادرها أن توجهات الحائلي التعاقدية تتركز على الصفقات المحلية لما لها من أبعاد إيجابية على الاتحاد لاسيما أن الفريق الاتحادي يفتقد للعناصر المحلية المتمكنة القادرة على استعادة توهج الفريق إلى جانب المحترفين الأجانب، وهذا ما سيقدم الفريق بالشكل الذي يرضي طموحات عشاقه، ووفقًا للمعلومات أن كافة الأمور ستكون على الطاولة ومحل نقاش مع المدرب سييرا لبلورة رؤية توافقية بين مجلس الإدارة الجديد والمدرب، وفي جانب آخر أصبح من المؤكد أن أحمد كعكي سيكون نائبًا لأنمار في المجلس الجديد.
ومن جهة أخرى اتفق الاتحاديون بمختلف توجهاتهم على ترك الخلافات ودعم إدارة أنمار الحائلي، كان ذلك في اجتماعات جانبية كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واضعين ثقتهم في الإدارة المرشحة.