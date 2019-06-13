السلهام والحريري يتنافسان على رئاسة النصر

كشفت مصادر نصراوية عن دخول نائب الرئيس السابق عامر السلهام وعضو شرف النادي شرف الحريري ضمن قائمة أقوى المرشحين لتولي مهمة رئاسة نادي النصر، بعد أن فضل الرئيس السابق سعود آل سويلم الانسحاب من الترشح لكرسي الرئاسة بعد إغلاق فترة الترشح الأولى مساء أمس الأول. وكان السلهام قد تولى مهام نائب الرئيس في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي، وسبق له أن مثل الفريق الكروي الأول بنادي النصر في عام ١٩٩١ قبل أن يغادر للدراسة في أمريكا.
في الوقت الذي تحدثت أنباء عن دخول عضو شرف النادي السابق شرف الحريري أكبر الداعمين لإدارة الأمير فيصل بن تركي، حيث قدم أكثر من 20 مليون ريال خلال السنوات الأخيرة للأمير فيصل في كرسي الرئاسة. وكان الأمير فيصل بن تركي قد أكد رغبته في استمرار الرئيس سعود آل سويلم في سدة الرئاسة النصراوية، مؤكدا أن «الكلمات تعجز عن شكر أخي الغالي سعود آل سويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصيا أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين».
ويتحدد مساء الأحد المقبل هوية رئيس النصر بعد أن يتم فتح باب الترشح من جديد بحسب أنظمة الهيئة العامة للرياضة والمادة 77 من لائحة الانتخابات والتي تنص على إعادة فتح باب الترشح لمدة يومين، على أن تقوم الهيئة في حال عدم وجود مرشحين بتكليف الإدارة السابقة بتسيير شؤون النادي لمدة بين ثلاثة أشهر وسنة.وفق “اليوم”.
وكان عضو شرف النادي عبد العزيز بغلف قد تراجع صباح أمس عن الانسحاب من العضوية الشرفية والابتعاد عن الوسط الرياضي، والتي ربطها برحيل إدارة سعود آل سويلم، مقدماً مبلغ مليون ريال دعما للنادي والمرشح الجديد لرئاسة النادي، شاملة عضوية الشرف.
على صعيد آخر، تواصلت إدارة الفريق الأول أمس مع وكيل أعمال المدافع البيروفي كريستيان راموس الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، حيث قدمت الإدارة العروض التي تلقتها في الأيام الماضية والتي من أبرزها عرض من أحد الأندية في الدوري التشيلي، في المقابل طالب وكيل أعمال اللاعب بالنظر للعرض الذي قدمته إدارة نادي سبورت بويز البيروفي؛ كون اللاعب يرغب في البقاء في البيرو بسبب ظروفه الأسرية.