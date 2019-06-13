إطلاق مبادرة “نِسَب التمريض” لتحسين سلامة المرضى

أعلن المركز السعودي لسلامة المرضى، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والجمعية السعودية للتمريض المهني، أمس في الرياض، عن إطلاق مبادرة (نِسَب التمريض)، والتي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض.
وقال مدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي، إن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفاً وطنياً رئيساً في المملكة والعالم أجمع.
وأوضح الهوساوي أن نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم.وفق “أخبار 24”.
وبين أن مبادرة نِسَب التمريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، من خلال التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل على هذه المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.