“هدف”: 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات تطرحها 830 منشأة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن عدد منشآت القطاع الخاص التي سجلت في برنامج التدريب الصيفي “صيفي” بلغ 830 منشأة، طرحت نحو 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات في فترة الصيف.
ودعا “هدف” منشآت القطاع الخاص التي لديها أكثر من 25 عاملاً فأكثر والجهات التدريبية التي لم تسجل في البرنامج بعد للتسجيل وطرح الفرص التدريبية، وذلك عبر الرابط ، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتدريب الطلاب والطالبات وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.
وأوضح الصندوق أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع والمعاهد التدريبية، واختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب سيكون في يوم 1 ذي القعدة الموافق 4 يوليو المقبل، فيما يبدأ تنفيذ البرنامج يوم 4 ذو القعدة الموافق 7 يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق 1 أغسطس القادم.وفق “أخبار 24”.