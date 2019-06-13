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أخبار محلية > جامعة جازان تتيح القبول المباشر في 45 تخصصًا
13/06/2019   12:58 م

جامعة جازان تتيح القبول المباشر في 45 تخصصًا

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أعلنت جامعة جازان فتح بوابة القبول الإلكترونية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل لمدة أسبوعين، حيث تتيح الجامعة 37 تخصصًا لدرجة البكالوريوس و 8 تخصصات لدرجة الدبلوم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، أن إعلان نتائج الترشيح سيتم يوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 1440هـ، ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علمًا بأن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الموافق 10 / 11 / 1440 هـ.

وأشار الدكتور فقيهي، إلى أن الجامعة لا تتبع نظام المسارات، وإنما يتم القبول مباشرة في التخصص أو الكلية التي يحددها المتقدم حسب رغباته ونسبته المؤهلة والموزونة، حاثًا جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.وفق “أخبار 24”.

واختتم عميد القبول والتسجيل تصريحه مفيدًا بأن العمادة تسعد بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.

جامعة جازان تتيح القبول المباشر في 45 تخصصًا

أخبار محلية
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