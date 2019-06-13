“ساما” تصرح لـ14 شركة جديدة للعمل في البيئة التجريبية لسوق الخدمات المالية المبتكرة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنها منحت التصريح لـ14 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية “Sandbox” لسوق الخدمات والمنتجات المالية في المملكة.
وأوضحت “ساما”، أن عدد الشركات المصرح لها للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية “Sandbox” الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية يصبح 35 شركة، وذلك بعد انضمام هذه الدفعة الأخيرة من الشركات للقائمة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، صممت بيئة تجريبية تشريعية، لفهم وتقييم أثر التقنية الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، لتحقيق هدف تحويل المملكة إلى مركز مالي يتصف بالذكاء التقني، وذلك لاستقطاب مؤسسات مالية وشركات محلية وعالمية متخصصة في مجال التقنية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة في السوق السعودية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الخدمات والمنتجات التي جرى اعتمادها في البيئة التجريبية للمؤسسة تضمنت تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية “QR code”، والتحويل الدولي المباشر عبر شركات التقنية المالية، والخدمات المجمعة مثل خدمة نقاط البيع وفواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أون لاين للشراء عبر الإنترنت.