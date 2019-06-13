أعاد مغردون تداول فيديو لطيار سعودي يترجل من طائرته بعدما ألغى مهمة كلفته بها قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بعدما رصد وجود مدنيين في الموقع المستهدف.
وجاء تداول الفيديو مجدداً بعد استهداف ميليشـيات الحـوثي أمس (الأربعاء) مطار أبها بمقذوف أدى لإصـابة 26 مدنياً من جنسيات مختلفة، مبينين الفرق بين سلوك المـيليشيات الانـقلابية وأخلاق جنود التحالف.
يذكر أن قيادة تحالف دعم الشرعية أكدت أنه تم استهداف مطار أبها صباح أمس بمقذوف حوثي، أسفر عن إصـابة مدنيين من 3 جنسيات (سعودية ويمنية وهندية)، بينهم نساء وأطفال.
وفق “أخبار 24”.