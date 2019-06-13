مدير الخطوط السعودية يتفقد خدمات الناقل الوطني بمطار نجران

تفقد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أمس (الأربعاء)، الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني في مطار نجران، والذي أعيد فتحه للملاحة الجوية مطلع شهر رمضان الماضي.
وحرص الجاسر على متابعة سير العمل في مواقع الخدمة والعمليات التشغيلية للرحلات في القدوم والمغادرة بين نجران وكل من الرياض وجدة .
ودعا الجاسر خلال الزيارة التي تفقد خلالها مقر قوة نجران والمكتب الرئيسي للشركة، موظفي “الخطوط السعودية” والشركات المساندة في المطار إلى مضاعفة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين من أهالي منطقة نجران والمرابطين على الحدود خلال فترة العيد.وفق “أخبار 24”.