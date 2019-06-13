الأمير خالد بن سلمان يعلق على استهداف الحـوثيين مطار أبها ويوجه رسالة

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن المملكة ستتصدى بحزم لجرائم مـيليشيا الحـوثي وستردع كلّ مَن يحاول المساس بأمنها ومصالحها، وذلك رداً على استهداف الحـوثيين لمطار أبها أمس (الأربعاء).
وقال الأمير خالد في تغريدات له على حسابه في “تويتر”: “تستمر مـيليشيا الحـوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصـابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل”.
وأضاف: “سنواجه جرائم مـيليشيا الحـوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر، استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها”.
وأكد أن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المـيليشيات الإرهـابية، مضيفاً: “أؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة”.وفق “أخبار 24”.
وتابع نائب وزير الدفاع: “منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهـاب ويمول الإرهـابيين ومنهم مـيليشيا الحـوثي”.
واختتم موجهاً رسالة للمجتمع الدولي قائلاً: “على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين، القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.