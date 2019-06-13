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أخبار محلية > “التجارة” تُشهر بمنشأة في الرياض لبيعها منتجات منتهية الصلاحية
13/06/2019   7:05 ص

“التجارة” تُشهر بمنشأة في الرياض لبيعها منتجات منتهية الصلاحية

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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية بمدينة الرياض وعامل مسؤول لدى المنشأة مُقيم من جنسية مصرية؛ إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.

وشمل الحكم الصادر ضد المدانين بتلك المخالفة، الإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تُشهر بمنشأة في الرياض لبيعها منتجات منتهية الصلاحية

أخبار محلية
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