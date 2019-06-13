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أخبار محلية > “الأرصاد”: طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة اليوم الخميس
13/06/2019   7:04 ص

“الأرصاد”: طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة اليوم الخميس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الخميس) استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الغربي للبحر الأحمر ونجران والشرقية والرياض.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة شرق ووسط المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-55 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة اليوم الخميس

أخبار محلية
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