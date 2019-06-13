أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية، وذلك ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها البوابة مؤخراً، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له.
وتوفر هذه المخططات أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة موقعه الإلكتروني واستكمال الاجراءات تمهيداً لتوقيع العقد النهائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرنامج الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تسهم في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
وتتوزع المخططات بين عدد من مناطق المملكة، بينها مخططان في منطقة الرياض، أولهما مخطط “الفرشة” في محافظة حوطة بني تميم والذي يوفر نحو (960) أرضًا سكنية مجانية، والآخر “مخطط الشرفاء” بوادي الدواسر بعدد أراضٍ يصل الى (1276) أرضا.
فيما حظيت مدينة خميس مشيط بـ”مخطط عتود” الذي يوفر (526) أرضا، إضافة إلى مخطط “إسكان البكيرية” بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة للقصيم، ومخطط “إسكان أملج” بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لتبوك، ومخطط “إسكان عرعر” الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) أرضا، وذلك في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.
وفق “أخبار 24”.