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أخبار الخرج > شاهد.. أطفال ومواهب تسعد الصغار والكبار بـ #صيف_الخرج40 قبل اليوم الختامي والسحب على السيارة
13/06/2019   7:04 ص

شاهد.. أطفال ومواهب تسعد الصغار والكبار بـ #صيف_الخرج40 قبل اليوم الختامي والسحب على السيارة

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بحضور كبير أضاء ساحة مهرجان صيف الخرج٤٠ والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج ببرج الخرج ، وذلك بتواجد فرقة قناة أطفال و مواهب في اليوم الثامن من الفعاليات ، حيث لقى المسرح أصداء جميلة لما قدمته عضوات الفرقة من العروض الاستعراضية الإنشادية المتميزة ، و ذلك بقيادة احمد ابو جمل و الاعلامي سليمان القرشي على المسرح ، و قامت اللجنة المنظمة ضمن ما تقدمه للزوار طيلة المهرجان بتقديم هدايا متنوعة للأطفال الحاضرين ، و التي أختتم المهرجان فيها اليوم بالسحوبات اليومية القيمة وبعدها أطلقت كعادتها الألعاب النارية ، و تختتم بالغد فعاليات مهرجان صيف الخرج ٤٠ والتي استمرت لتسعة أيام بالسحب الكبير على السيارة المقدمة من بلدية محافظة الخرج إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة. و يطل بالغد في الختام فرقة تلاوين و فرقة أطفال و مواهب .

شاهد.. أطفال ومواهب تسعد الصغار والكبار بـ #صيف_الخرج40 قبل اليوم الختامي والسحب على السيارة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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