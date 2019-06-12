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اخبار رياضية > تعليق مثير للجدل من “الشحي” على اعتذار “السويلم” من الترشح لرئاسة النصر
12/06/2019   10:54 م

تعليق مثير للجدل من “الشحي” على اعتذار “السويلم” من الترشح لرئاسة النصر

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علق صالح الشحي، سفير نادي الهلال في الإمارات، على اعتذار سعود السويلم رئيس نادي النصر، من الترشح لرئاسة النادي لمدة أربعة سنوات قادمة، و سيكتفي بما قدمه ويغادر المجال الرياضي.

وكتب “الشحي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: موضوع سعود السويلم أراه اشبه بالمسرحية والفلم الهندي فقط ضجه عالفاضي ثم يعود وقد يكون عدم استيفائه للشروط هو الذي جعله يبتعد وجعل اعضاء النصر كذلك يبتعدون الى أن يتم ترشيحه من الجمعية العمومية لمدة عام ، ماذا عنكم ؟

وكانت الخيارات كالتالي: 1- مسرحية وفيلم هندي

2- تم إبعاده

3- ابتعد من تلقاء نفسه

4- شهادة ثانوية عامة

يذكر أن السويلم كان قد كلف من قبل هيئة الرياضة برئاسة النادي العاصمي، في مارس 2018، وقاد الفريق إلى تحقيق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الاستثنائي، كما قاده إلى التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.وفق “المرصد”.

تعليق مثير للجدل من “الشحي” على اعتذار “السويلم” من الترشح لرئاسة النصر

اخبار رياضية
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